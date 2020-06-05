Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Кредитпромбанку

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"2 червня 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Кредитпромбанк» було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 02 червня 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Кредитпромбанк», - йдеться у повідомленні.
В період тимчасової адміністрації та ліквідації у межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «Кредитпромбанк» отримано 4,9 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році Національний банк прийняв рішення ліквідувати ПАТ «Кредитпромбанк». У травні 2019 року Фонд прийняв рішення продовжити процедуру ліквідації ПАТ «Кредитпромбанк» до 2 червня 2020 року включно.