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Нафта Brent торгується вище 40 дол. за барель

Нафта Brent торгується вище 40 дол. за барель
08:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

 Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 40,22 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,58%.

При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 37,50 долара за барель, додавши 0,24%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

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12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

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NAFTA, Барель, Торгівля, Нафта Brent.
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