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Милованов: Тимошенко кинула МВФ і після цього нам більше не довіряють

Милованов: Тимошенко кинула МВФ і після цього нам більше не довіряють
01:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Милованов заявив, що Тимошенко на посаді прем'єра "розтринькала" гроші, які дав МВФ.

Колишній глава Мінекономіки Тимофій Милованов заявив, що колишня прем'єр-міністерка України Юлія Тимошенко підписала у 2008 році меморандум із МВФ, взявши вказані у ньому на себе зобов'язання, але частину з них не виконала.

А тому нині Міжнародний валютний фонд ставить більше умов для виділення траншу Україні, розповів він у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

"Зараз ми знаємо, як боляче буде отримати перший транш. Для цього потрібно було ухвалити банківський закон і це була не проста ідея. Раніше було по-іншому. Були часи, коли нам перший транш давали без умов. Коли це змінилося? Коли Юлія Володимирівна Тимошенко була прем’єр-міністром, обіцяла одне, зайшли гроші, кинула МВФ, відкатила ту реформу, яку обіцяла, і після цього нам більше не довіряють. Тому в Україні сьогодні політика це трошки болото", - заявив Милованов.

Водночас, міністр фінансів Сергій Марченко зачитав 16-й пункт меморандуму з МВФ, який свого часу підписувала Юлія Тимошенко, будучи прем'єр-міністеркою.

Згідно з ним, тоді Україна зобов'язувалася зрівняти тарифи на газ для населення з ринковими цінами. Тимошенко ж заявила, що, мовляв, українці можуть взяти свої платіжки й побачити, що тарифи тоді не зросли.

"Є дві прості ідеології. Чи ми будемо розвиватися і ставати частиною глобального суспільства, Україною - країною, яку поважають, яка є сильною, яка будує свою економіку, чи ми будемо продовжувати бути країною, яка всіх кидає, роблять реструктуризацію, не виконує свої зобов’язання. І в оцій мутній водичці ми якось тут чимось наживаємось", - додав Милованов.

Україна розраховує на рішення про транш МВФ до 10 червня

Як повідомлялось раніше, 13 травня Верховна Рада ухвалила необхідний для МВФ так званий банківський законопроект. Він дозволить отримати транш МВФ. 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав банківський закон, який унеможливлює повернення банків колишнім власникам.

Таким чином, Україна виконала усі умови для виділення макрофінансової допомоги Європейського Союзу і щойно Міжнародний валютний фонд схвалить подальшу співпрацю з Києвом, ЄС виділить транш розміром 500 мільйонів євро. 

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МВФ, Юлия Тимошенко, Минэкономики, Тимофій Милованов.
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