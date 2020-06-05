Держстат за кошти ЄС модернізує веб-портал органів статистики

Новини Бізнесу:Державна служба статистики до осені планує завершити модернізацію веб-порталу органів статистики. Проект реалізується на кошти ЄС.

Про це у ході зустрічі з журналістами заявив голова Державної служби статистики України Ігор Вернер, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб зробити сучасний портал. Ми розуміємо, як потрібно користувачам - науковцям, журналістам, простим громадянам, працівникам органів державної влади мати доступ і будувати діаграми на льоту, а не копирсатися в тонах тих таблиць, які є у нас на сьогодні. Тому, для нас це ключове питання", - зазначив очільник Держстату.

За його словами, наразі роботи добігають кінця.

"Держстат вже має доступ до тестового середовища. Ми дуже сподіваємося, що до осені цей проект буде закінчено", - зазначив Вернер.

За словами голови Держстату, проект реалізується на кошти ЄС.

"Це наш біль. Вже понад 7 років на моїй пам'яті ми намагаємося побудувати новий і сучасний веб-портал. І я хочу слова великої вдячності передати представництву Європейської Комісії в Україні, за те, що на гроші Європейського Союзу ми змогли замовити тендер на створення веб-порталу для органів державної статистики", - наголосив він.

Голова Держстату також уточнив, що тендер на створення порталу виграла італійська компанія.

Як повідомлялося, Держстат періодично намагався осучаснити роботу свого сайту. Зокрема, у лютому 2019 року було запроваджено роботу нового сервісу для електронного звітування - "Кабінет респондента".