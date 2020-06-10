В Україні очікують менше падіння ВВП, ніж прогнозує МВФ – Марченко

Новини Бізнесу:Мінфін очікує, що цього року падіння ВВП в Україні буде меншим, ніж очікує МВФ. В бюджеті уряд заклав падіння на рівні 4,8%.

Мінфін очікує, що цього року падіння ВВП в Україні буде меншим, ніж очікує МВФ. В бюджеті уряд заклав падіння на рівні 4,8%. Про це заявив на засіданні уряду міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

“МВФ має власні прогнозні розрахунки, ми маємо власні. Ми розраховуємо що в цьому році падіння ВВП буде краще, ніж очікує МВФ. Ми в бюджеті заклали падіння ВВП 4,8%. Тому є всі очікування, що в нас є більш оптимістичний прогноз розвитку нашої економіки”, - сказав Марченко.

Як зазначив під час обговорення Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, поки Україна рухається по своєму прогнозу.

“В тому числі виконуючи бюджет травня місяця, і по надходженнях і по витратній частині. Тому Мінфін поки працює в прогнозному бюджеті”, - додав Шмигаль.

Нагадаємо, перший транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. уже направлено в Україну.