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В Україні очікують менше падіння ВВП, ніж прогнозує МВФ – Марченко

В Україні очікують менше падіння ВВП, ніж прогнозує МВФ – Марченко
15:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Мінфін очікує, що цього року падіння ВВП в Україні буде меншим, ніж очікує МВФ. В бюджеті уряд заклав падіння на рівні 4,8%.

Мінфін очікує, що цього року падіння ВВП в Україні буде меншим, ніж очікує МВФ. В бюджеті уряд заклав падіння на рівні 4,8%. Про це заявив на засіданні уряду міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

“МВФ має власні прогнозні розрахунки, ми маємо власні. Ми розраховуємо що в цьому році падіння ВВП буде краще, ніж очікує МВФ. Ми в бюджеті заклали падіння ВВП 4,8%. Тому є всі очікування, що в нас є більш оптимістичний прогноз розвитку нашої економіки”, - сказав Марченко.

Як зазначив під час обговорення Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, поки Україна рухається по своєму прогнозу.

“В тому числі виконуючи бюджет травня місяця, і по надходженнях і по витратній частині. Тому Мінфін поки працює в прогнозному бюджеті”, - додав Шмигаль.

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Нагадаємо, перший транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. уже направлено в Україну.

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Экономика, ВВП, Марченко, Финансі.
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