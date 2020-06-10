Компанія "Київхліб" вже експортує продукцію до Великої Британії

Новини Бізнесу:Компанія «Київхліб» почала експорт продукції до Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Компанія «Київхліб» розпочала експортувати свою продукцію до Великої Британії. Перша партія обсягом 4 тонни була відправлена в Сполучене Королівство минулого тижня", – йдеться у повідомленні.

За словами керівника експортного управління компанії «Київхліб» Олександра Микитенка, до кінця року заплановано наростити експорт до цієї країни.

"Ми відправили у Велику Британію сушки, соломку, пряники, печиво та крендельки декількох видів. До кінця року плануємо вийти на обсяги поставок в середньому по 10-15 тонн щомісячно", – сказав Микитенко.

Як зазначається, на сьогодні компанія експортує свою продукцію майже у 30 країн світу – в Європу, Азію та Північну Америку. Загальний обсяг експортних поставок продукції тривалого зберігання становить близько 1500 тонн на рік. До кінця 2020 року компанія планує відкрити ще 5 нових експортних напрямків.

Як повідомлялося, щодня «Київхліб» виробляє близько 400 тонн хліба та 30 тонн хлібобулочних виробів на 9 виробничих площадках у Києві та області. Асортимент продукції перевищує 250 найменувань.