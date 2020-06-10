Кабмін пояснив підприємцям, як скористатися допомогою з часткового безробіття

Новини Бізнесу:Постановою Кабінету міністрів передбачено, що допомога з часткового безробіття на період карантину може виплачуватися фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ).

"Оформити допомогу фізичній особі-підприємцю, який є застрахованою особою, можна протягом 90 днів з дня зупинення/скорочення діяльності. Отже, всі ті, хто не встиг оформити допомогу, можуть скористатися своїм правом", - заявив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

За словами директора КМЦЗ, допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄСВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць.

"Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину", - уточнив Білич.

Для отримання допомоги з часткового безробіття фізичній особі-підприємцю, який є застрахованою особою, треба звернутися до районної філії КМЦЗ за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску протягом 90 календарних днів з дня зупинення/скорочення діяльності та надати необхідні документи:

- заяву у довільній формі;

- засвідчену фізичною особою-підприємцем, який є застрахованою особою, копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

- відомості про фізичну особу-підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України “Про зайнятість населення”;

- довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за останні шість місяців, що передують даті зупинення/скорочення діяльності, окрім фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами та звільнені від сплати ЄСВ.

У пресслужбі запевнили, що столична служба зайнятості продовжує активну роботу з підприємствами які звертаються з питань надання допомоги з часткового безробіття. Станом на 9 червня 2020 року 260 суб’єктам малого та середнього бізнесу надано допомогу з часткового безробіття. Таким чином роботодавцям вдалося зберегти робочі місця майже для 7000 тисяч працюючих, наголосили в КМЦЗ.

Як повідомлялося, Кабмін 22 квітня прийняв постанову “Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину”.