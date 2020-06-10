Ростуть ціни на алкоголь і тютюн

Новини Бізнесу:За місяць (травень до квітня) в Україні алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,1%. Про це повідомила Державна служба статистики.

КИЇВ. 10 червня. УНН. За місяць (травень до квітня) в Україні алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,1%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

За даними Держстату, з початку року ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 4,6%, за рік - на 11,6%.

Крім того, як свідчать статистичні дані, споживчі ціни в Україні за місяць зросли на 0,3%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,2%, ціни на одяг і взуття - впали на 1,4%.

Послуги охорони здоров'я зросли на 0,3%, ціни на транспорт - впали на 2%, на зв'язок - на 0,1%.

В Україні стають все більш популярними світові алкгольні тренди. Зокрема, зростає інтерес вітчизняних споживачів до легких напоїв, на кшталт Fragolino, Spritz, Mohito тощо.