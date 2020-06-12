В Україні значно подешевшав "борщовий набір"

Із травня 2019 року по травень 2020 року овочі "борщового набору" (крім картоплі) суттєво подешевшали. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Овочі "борщового набору" (крім картоплі) з травня 2019 року по травень 2020 року суттєво подешевшали: ріпчаста цибуля — на 39,1% (до 17,34 грн за кг); буряк — у 3,7 раза (до 5,75 грн за кг); морква — у 3,2 раза (до 7,0 грн за кг); капуста — у 2,3 раза (до 8,03 грн за кг).

Яблука за вказаний період подорожчали у 2,3 раза і у травні 2020 року в середньому по Україні коштували 25,68 грн за кг. Також за цей період на 8,5% подорожчала картопля, до 15,27 грн за кг.

Цукор за рік подорожчав на 6,2% і у травні 2020 року коштував в середньому по країні 15,14 грн за кг, тоді як соняшникова олія подешевшала на 2,3% (до 34,14 грн за 1 л).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2020 року проти квітня 2020 року збільшилися на 0,3%, проти травня 2019 року – на 1,7%. Загалом за січень-травень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,3% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.