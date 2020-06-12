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В Україні значно подешевшав "борщовий набір"

В Україні значно подешевшав "борщовий набір"
14:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
Оновлено: 15:07 Сьогодні
Із травня 2019 року по травень 2020 року овочі "борщового набору" (крім картоплі) суттєво подешевшали. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Овочі "борщового набору" (крім картоплі) з травня 2019 року по травень 2020 року суттєво подешевшали: ріпчаста цибуля — на 39,1% (до 17,34 грн за кг); буряк — у 3,7 раза (до 5,75 грн за кг); морква — у 3,2 раза (до 7,0 грн за кг); капуста — у 2,3 раза (до 8,03 грн за кг).

Яблука за вказаний період подорожчали у 2,3 раза і у травні 2020 року в середньому по Україні коштували 25,68 грн за кг. Також за цей період на 8,5% подорожчала картопля, до 15,27 грн за кг.

Цукор за рік подорожчав на 6,2% і у травні 2020 року коштував в середньому по країні 15,14 грн за кг, тоді як соняшникова олія подешевшала на 2,3% (до 34,14 грн за 1 л).

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2020 року проти квітня 2020 року збільшилися на 0,3%, проти травня 2019 року – на 1,7%. Загалом за січень-травень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,3% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.

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Все по темі:

Экономика, Овочи, Ціни, Борщовий набір.

Автор:

Телеграф
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