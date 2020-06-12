Скачать
П'ятниця, 12.06.2020
Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну
Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну
Кабмін погодив програму дій 2.0 і сьогодні внесе її у Раду
Кабмін погодив програму дій 2.0 і сьогодні внесе її у Раду
Володимир Кличко увійшов до ТОП-100 атлетів століття за версією Marca
Володимир Кличко увійшов до ТОП-100 атлетів століття за версією Marca
Співачка Lizzo показала пишні форми (Відео)
Співачка Lizzo показала пишні форми (Відео)

Якість українського морозива відповідає державним стандартам

Якість українського морозива відповідає державним стандартам
14:49 Сьогодні Телеграф Фото: Unsplash
Оновлено: 14:57 Сьогодні
Вп'яте відбулося тестування продукції членів асоціації "Морозиво і заморожені продукти"; всі відібрані зразки відповідають нормам та технічним вимогам Державних стандартів України (ДСТУ). Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

"Вже п’ятий рік поспіль за ініціативою асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» було протестовано морозиво та заморожені напівфабрикати від українських брендів у рамках програми контролю якості харчових продуктів. За експертними висновками, всі протестовані зразки повністю відповідають нормам і вимогам відповідних ДСТУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для тестування було відібрано 8 зразків морозива від трьох виробників та 1 зразок заморожених напівфабрикатів, які передали для дослідження у ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів». Продукцію перевіряли за фізико-хімічними, органолептичними, мікробіологічними та молекулярно-генетичними показниками.

Для тестування були відібрані у торговельних мережах наступні зразки продукції: морозиво «Крем-пломбір» у вафельному стаканчику (АТ «Житомирський маслозавод»), морозиво пломбір 12% жирності з наповнювачем полуничним у вафельному стаканчику (ТОВ «Хладопром»), морозиво пломбір «Стакан Великан» у вафельному стаканчику з кондитерською глазур'ю (ТОВ «Ласунка»), морозиво «100% морозиво» (АТ «Житомирський маслозавод»), морозиво «Super puper» з комбінованим складом сировини з какао у вафельному стаканчикові (ТОВ «Ласунка»), морозиво з комбінованим складом сировини з наповнювачем «Згущене молоко» ТМ «Розумний Вибiр» ( фірма «Ласка»), морозиво з комбінованим складом сировини з вишневим наповнювачем ТМ «Розумний Вибiр» (фірма «Ласка») і морозиво фісташкове «Морозко» 12% жирності (ТОВ «Хладопром»). Усі зразки відповідають нормам по всім показникам, немолочних жирів не виявлено в жодному зразку.

В Україні ціни стабілізувалися, запевняє Шмигаль

Також для тестування були представлені пельмені «Манюням» із м'ясом індика і кролика фірми «Ласка». За результатом тестування вони також відповідають усім нормативам ДСТУ.

Як повідомлялося, загалом, за п’ять років було досліджено понад 70 зразків морозива і близько 40 зразків заморожених напівфабрикатів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, Продукция, Морозиво.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Психологічні прийоми, які спростять вам життя
02 МОЗ спростували вплив тепла на коронавірус
03 Ляшко спрогнозував другу хвилю коронавірусу під час епідемії грипу
04 Ляшко пояснив рекордне зростання кількості хворих коронавірусом
05 Поради, як правильно фарбуватися влітку
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Тести для ЗНО вже переклали на мови нацменшин
Тести для ЗНО вже переклали на мови нацменшин
Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму
Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму
На Київщині за добу 12 нових випадків коронавірусу
На Київщині за добу 12 нових випадків коронавірусу
Келлі Кларксон розлучається з чоловіком після семи років шлюбу
Келлі Кларксон розлучається з чоловіком після семи років шлюбу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся