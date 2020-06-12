Українське автовиробництво цьогоріч скоротилось на 35%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні –травні 2020 року зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35% - до 1550 одиниць. Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього за період з січня по травень 2020 року в Україні зібрали 1550 од. автотранспортних засобів або на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

За 5 місяців цього року в Україні було вироблено: 1325 штук легкових автомобілів ( на 35% менше ніж за аналогічний період 2019 року), 24 штуки - комерційних автомоболів (на 14% вище ніж за аналогічний період 2019 року) та 201 одиниця автобусів (на 41% менше ніж за аналогічний період минулого року).

В асоціації зазначають, що у травні 2020 року в Україні було зібрано126 одиниць автотранспортної техніки, що на 75% менше ніж у травні 2019 року.

Виробництво легкових авто у травні скоротилось у 5 разів у порівнянні з травнем 2019 року. Єдиний виробник таких авто в Україні завод Єврокар зібрав за травень 87 одиниць легкових авто. Також в Україні у травні скоротилось виробництво автобусів до 27 штук, що у 2,3 раза менше ніж за аналогічний місяць минулого року. У травні виробництво автобусів здійснювали тільки два підприємства: «Черкаський автобус» та «ЗАЗ», де було виготовлено 25 і 2 автобуси відповідно.

Водночас, в Україні зросло виробництво комерційних автомобілів до 12 штук, що вдвічі більше ніж у травні 2019 року. Всі машини були виготовлені на заводі «Черкаський автобус».

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було виготовлено 7 265 автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж у попередньому році.