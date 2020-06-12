Скачать
П'ятниця, 12.06.2020
Аеропорт "Бориспіль" змінив технологію обслуговування пасажирів
Аеропорт "Бориспіль" змінив технологію обслуговування пасажирів
Кабмін погодив програму дій 2.0 і сьогодні внесе її у Раду
Кабмін погодив програму дій 2.0 і сьогодні внесе її у Раду
Кобі Браянта посмертно нагородять премією "Еммі"
Кобі Браянта посмертно нагородять премією "Еммі"
Співачка Lizzo показала пишні форми (Відео)
Співачка Lizzo показала пишні форми (Відео)

Українське автовиробництво цьогоріч скоротилось на 35%

Українське автовиробництво цьогоріч скоротилось на 35%
17:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
Оновлено: 17:31 Сьогодні
Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні –травні 2020 року зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35% - до 1550 одиниць. Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього за період з січня по травень 2020 року в Україні зібрали 1550 од. автотранспортних засобів або на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

За 5 місяців цього року в Україні було вироблено: 1325 штук легкових автомобілів ( на 35% менше ніж за аналогічний період 2019 року), 24 штуки - комерційних автомоболів (на 14% вище ніж за аналогічний період 2019 року) та 201 одиниця автобусів (на 41% менше ніж за аналогічний період минулого року).

В асоціації зазначають, що у травні 2020 року в Україні було зібрано126 одиниць автотранспортної техніки, що на 75% менше ніж у травні 2019 року.

Виробництво легкових авто у травні скоротилось у 5 разів у порівнянні з травнем 2019 року. Єдиний виробник таких авто в Україні завод Єврокар зібрав за травень 87 одиниць легкових авто. Також в Україні у травні скоротилось виробництво автобусів до 27 штук, що у 2,3 раза менше ніж за аналогічний місяць минулого року. У травні виробництво автобусів здійснювали тільки два підприємства: «Черкаський автобус» та «ЗАЗ», де було виготовлено 25 і 2 автобуси відповідно.

Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму

Водночас, в Україні зросло виробництво комерційних автомобілів до 12 штук, що вдвічі більше ніж у травні 2019 року. Всі машини були виготовлені на заводі «Черкаський автобус».

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було виготовлено 7 265 автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж у попередньому році.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Авто, Ринок, Автовиробництво.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Психологічні прийоми, які спростять вам життя
02 МОЗ спростували вплив тепла на коронавірус
03 Ляшко пояснив рекордне зростання кількості хворих коронавірусом
04 Ляшко спрогнозував другу хвилю коронавірусу під час епідемії грипу
05 В Україні буде прискорено освітню реформу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Тести для ЗНО вже переклали на мови нацменшин
Тести для ЗНО вже переклали на мови нацменшин
Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму
Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму
На Київщині за добу 12 нових випадків коронавірусу
На Київщині за добу 12 нових випадків коронавірусу
У редакторки телеканалу &quot;Суспільне&quot; підтвердили коронавірус
У редакторки телеканалу "Суспільне" підтвердили коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся