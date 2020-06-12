Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму

Кам’янець-Подільський ініціював туристичний проєкт, який стане складником національної програми Держагентства розвитку туризму "Мандруй Україною". Ініціатива має об’єднати міста й туристів, щоб спонукати на подорожі рідною країною. Про це повідомив заступник Кам’янець-Подільського міського голови Вадим Савчук, інформує портал «Є».

"Ми ще в травні розуміли, що у зв’язку з карантинними обмеженнями туристичні потоки не зупиняться, але будуть діяти більше в межах України. І для нас як туристичного міста це дуже вдалий момент заявити про себе ще більше і гучніше. Але ми також розуміли, що ні фінансів, ні часу для промокампанії після послаблень карантину в нас не буде. Тому ми розробили і направили листи до міст-партнерів, які цікаві для туристів, щоб об’єднати наші зусилля – популяризувати одне одного на своїх ресурсах: сайтах, соцмережах, серед туристичних операторів", – зазначив Савчук.

За його словами, більшість міст, яким запропонували співпрацю, погодилися брати участь у проєкті. Свою згоду вже дали Харків, Суми, Полтава, Ужгород, Луцьк, Умань, Дрогобич, Бердичів, Тульчин, Запоріжжя, Дніпро, Одеса і ще очікують відповіді від інших міст.

"У міських радах є свої сайти, сторінки у соціальних мережах, інформаційні канали у різних месенжерах і ми будемо розміщувати там проморолики про міста-партнери, афіші подій. Також заохочуємо і гостей, і жителів міста популяризувати туристичні локації і цікавинки, описувати про все, що цікавого відбувається в містах. Щотижня також будемо розміщувати інформацію про те, що буде відбуватися в різних регіонах – фестивалі, свята, масштабні дійства. Щоб кожен міг собі обрати те, що йому цікаве у різних містах, і спланувати поїздки на вихідні чи у відпустку", – пояснив посадовець.

Щоб гості та жителі Кам’янець-Подільського активно фотографувалися і публікували свої світлини та цікаві пости у соціальних мережах із хештегом #МандруйУкраїною серед усіх будуть проводитися розіграші сертифікатів на різні відпочинкові атракції, квитки на відвідування музеїв, подорожі на повітряних кулях чи БРДМі та інші бонуси.