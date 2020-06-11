Відомо коли Єгипет відкриє міжнародні рейси до туристичних місць

Єгипет планує відновити роботу туристичної галузі, частково відновивши з 1 липня міжнародне авіасполучення до курортних міст. Про це повідомляє dpa.

Як зазначається, туризм й авіаперевезення відновляться до прибережних міст, які "найменше постраждали від вірусу, починаючи з 1 липня", заявив міністр інформації Осама Хейкаль у четвер у телевізійному зверненні.

Інших деталей він не розкрив. Як пише агентство, ймовірно йдеться про єгипетські курорти Червоного моря Хургаду та Шарм-ель-Шейх, популярні серед закордонних відпочивальників.

Напередодні Єгипет заявив, що туристів, які прибувають на курорти країни на чартерних рейсах, звільнять від сплати за візи до кінця жовтня. Цей крок спрямований на відновлення туристичної сфери, що є головним джерелом доходу країни.

Водночас не повідомляється, коли Єгипет відновить регулярні авіаперельоти, які припинили в березні в межах заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Крім того, в межах послаблення карантинних заходів влада оголосила про скорочення на годину комендантської години – з 14 червня вона діятиме з 20:00 до 4:00.

У Єгипті кількість хворих на COVID-19 перевищила 38 тисяч, 1 342 людини померли.