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ОАЕ згодом відкриє кордони для туристів

ОАЕ згодом відкриє кордони для туристів
15:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash
Влада Об'єднаних Арабських Еміратів готується до повного відкриття кордонів і відновлення в'їзного туризму після тримісячної перерви.

Туристів у Дубаї чекає безпечна атмосфера, безконтактні технології та новітнє обладнання для проведення медичного обстеження пасажирів.

"Профільні відомства емірату готуються до повного відкриття кордонів ОАЕ, зняття обмежень на подорожі у співпраці з федеральними колегами і реалізують заходи щодо недопущення проникнення коронавірусу через морські та сухопутні кордони", - йдеться в повідомленні Департаменту туризму і комерційного маркетингу, передає russianemirates.com.

Там також наголошується, що туристів у Дубаї чекає безпечна атмосфера, безконтактні технології та новітнє обладнання для проведення медичного обстеження пасажирів. Все це спрямовано на розповсюдження інфекції на території міста. Завдяки першокласній дезінфекції всі туристичні пам'ятки будуть абсолютно безпечними для гостей Дубаю.

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Крім того, Департамент туризму і комерційного маркетингу Дубаю працює з готелями та іншими гравцями галузі, щоб відновити прийом міжнародних туристів в найближчі кілька місяців. Ролик з натяком на те, що до нової зустрічі з міжнародними гостями залишилося всього мить, напередодні був випущений туристичним відомством емірату.

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Туризм, ОАЄ, Емірати.
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