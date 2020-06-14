Кулеба розповів про оновлення керівного складу МЗС

Ще два кандидати на посади заступників міністра закордонних справ очікують на погодження Президентом України.

На погодження Президентом України очікують ще два кандидати на посади заступників міністра закордонних справ.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідаючи на запитання, чи завершилося оновлення керівного складу МЗС, Кулеба сказав: "Ні. Наразі вже з моєї ініціативи заступниками міністра стали Еміне Джеппар і Євгеній Єнін. Зараз очікують на погодження Президентом України ще два кандидати на посади заступників і також буде новий державний секретар МЗС".

Як повідомлялося, на засіданні 10 червня Кабінет міністрів призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна уряд призначив заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.