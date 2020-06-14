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Микола Тищенко очолив столичний осередок "Слуги народу"

Микола Тищенко очолив столичний осередок "Слуги народу"
Оновлено 15:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: twitter
Pаступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко очолив Київську міську організацію партії "Слуга народу".

Народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко очолив Київську міську організацію партії "Слуга народу".

Про це ідеться на офіційному сайті партії "Слуга народу".

"Для мене сьогодні особливий день — я очолив київський осередок партії "Слуга народу". Ми створюємо справжню народну партію, яка прийшла в політику надовго. Ми були, є і будемо відкритими для киян і для всіх тих, хто хоче будувати нову й сильну Україну та по-справжньому європейський Київ. Для мене це велика честь!" — наголосив Тищенко.

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Як зазначається, рішення про призначення Миколи Тищенка керівником Київської міської парторганізації під час конференції міського партійного осередку ухвалили члени партійної організації. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії. 

Повідомляється, що членами міської ради партійної організації міста Києва стали Олександр Ткаченко, Андрій Холодов, Ганна Бондар, Мар'яна Безугла, Людмила Буймістер, Роман Грищук, Дмитро Гурін, Артем Дубнов, Леся Забуранна, Максим Перебийніс, Анна Пуртова, Сергій Швець, Богдан Яременко, Олександр Юрченко.

У "Слузі народу" інформують, що Микола Тищенко у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання по 219-му округу (Святошинський район міста Києва) від партії "Слуга народу". Нині Тищенко є членом Української частини Парламентської асамблеї України і Республіки Польща, співголовою групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Катар, співголовою групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Саудівська Аравія, заступником співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

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Також повідомляється, що відбулися конференції, під час яких призначили керівника Криворізької міської партійної організації та керівників у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. 

Політична партія "Слуга народу" 21 липня 2019 року здобула перемогу на парламентських виборах і сформувала фракцію у Верховній Раді, до якої нині входять 248 народних депутатів.

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СН, Микола Тищенко.

Автор:

Телеграф
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