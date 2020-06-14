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Досить політичних переслідувань: Зеленського закликають зосередитися на консолідації суспільства

Досить політичних переслідувань: Зеленського закликають зосередитися на консолідації суспільства
14:54 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
Відомі вчені, громадські діячі та політичні в'язні радянського режиму підтримали звернення до президента України Володимира Зеленського припинити політичні пере

"З великим сумом маємо констатувати, що в Україну повернулись репресії проти політичних опонентів.

Обурливо, що основним об’єктом цих репресій став Петро Порошенко - людина, зусиллями якої Україна змогла вистояти у протистоянні з Росією у найтяжчі роки. Маємо нагадати, що першопочатково всі ці справи були ініційовані членами колишньої команди (екс-президента Віктора – ІФ-У) Януковича. Вони суголосні меседжам ворожої російської пропаганди. І саме ці ініціативи радо підтримала і вкрай топорно намагається реалізувати команда нинішнього Президента України", - йдеться у зверненні, розміщеному на сторінці у Фейсбуці одного з підписантів, колишнього політв'язня, члена ініціативної групи "Першого грудня" Йосипа Зісельса.

Підписанти також звертають увагу на те, що всі ці незаконні дії послаблюють позицію України на міжнародній арені, оскільки Порошенко втілював світу рішучий опір російській агресії.

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"А що уособлює на цьому фоні команда Зеленського, переслідуючи Порошенка? Зокрема, за похід українських кораблів українськими територіальними водами? За початок контрнаступу проти сил агресора, що вторглися в Україну? За призначення у силових структурах, для підвищення їхньої ефективності?", - запитують підписанти звернення.

Вони зазначають, що фактично, ці та інші справи, цілком за російськими лекалами, спрямовані на визнання злочинними будь-яких дій, спрямованих на захист України: контрнаступ проти сил агресора, використання ВМС для посилення захисту української території, призначення в силових структурах. 

"Звинувачення президента України за видання указу про кадрове призначення у Службу зовнішньої розвідки України виглядають вкрай дивно, – адже це його конституційні повноваження. Крім іншого, це може поставити під сумнів будь-які кадрові рішення, які ухвалює як нинішній, так і майбутні очільники держави. Це – небезпечний прецедент", – йдеться у зверненні.

Підписанти наголошують, що побудувати державу справедливості, виконати обіцянки перед народом на "юридичному треші" нікому ще не вдавалося. "Як і не вдасться заховатися за ним від питань суспільства щодо неефективної політики всередині країни і послабленням України на міжнародній арені. Не варто наслідувати приклад Януковича. Він призводить до руйнівних наслідків, і в першу чергу для влади", – наголошується у зверненні.

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Підписанти переконані, що найкраще, що може зробити нинішня владна команда – це припинити політичні переслідування і зосередитися на об'єднанні українського суспільства у протидії російській агресії, почати займатися відстоюванням інтересів України на міжнародній арені і поліпшенням рівня життя людей в Україні. 

Крім Зізельса звернення підписали понад 25 осіб, зокрема письменник, посол України Юрій Щербак, філософ Євген Бистрицький, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", міністр освіти і науки (2014-2016) Сергій Квіт, головний редактор журналу "Ї" Тарас Возняк, академік НАНУ, Герой України, учасник групи "Першого грудня" Ігор Юхновський, головуючий групи "Першого грудня" Ярослав Яцків, професор, чл.-кор. НАН України Сергій Рябченко.

Документ відкритий для підписання для всіх, хто погоджується з ним.

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ОП, Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
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