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Шість мільйонів хабаря НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід затриманим (Відео)

Шість мільйонів хабаря НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід затриманим (Відео)
14:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: twitter
ВАКС розглядає клопотання про обрання запобіжних заходів особам, затриманим за спробу хабаря за закриття справи, яку розслідує НАБУ та САП, за підозрою ексміністра часів Януковича.

Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про обрання запобіжних заходів особам, затриманим напередодні на спробі надання хабаря у розмірі 6 млн дол. США за закриття справи, яку розслідує НАБУ та САП, за підозрою ексміністра часів Януковича.

Трансляція судового засідання здійснюється на You-Tube каналі Вищого антикорупційного суду.

Зокрема, на сторінці ВАКС у Facebook повідомили, що засідання мало розпочатися о 10.00, проте почали пізніше у зв’язку з розглядом клопотанням про відвід судді.

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Наразі обирається запобіжний захід одному із затриманих — Андрію Кічі. Прокурор просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 40,5 млн грн.

Трансляція судового засідання

Сторона захисту просить суд відмовити у задоволенні такого клопотання.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

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У суботу, 13 червня, очільники НАБУ та САП поінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром Миколою Злочевським, яка стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого на підконтрольний Курченку "Реал-Банк".

Зокрема, Ситник поінформував, що у справі щодо дачі хабаря наразі затримано трьох осіб, серед яких перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві та двоє довірених осіб Злочевського.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

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САП, НАБУ, ВАКС, Україна.

Автор:

Телеграф
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