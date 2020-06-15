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Верховний суд ухвалив рішення у справі за позовом Суркісів до ПриватБанку

Верховний суд ухвалив рішення у справі за позовом Суркісів до ПриватБанку
20:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Велика палата Верховного суду скасувала рішення судів першої і апеляційної інстанції у справі щодо позову Суркісів до ПриватБанку. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 15 червня, повідомили в пресслужбі суду.

"Велика палата Верховного суду скасувала рішення першої та апеляційної інстанцій і констатувала, що розгляд частини вимог належить до компетенції цивільної юрисдикції", - повідомила працівниця суду.

Вона додала, що позивачі, якщо мають бажання розглянути далі цей спір у рамках цивільної юрисдикції, мають право звернутися протягом тридцяти днів до Великої палати Верховного суду, яка керує матеріали справи до суду першої інстанції.

"ВС закрив провадження у цій справі. Сьогодні оголосили резолютивну частину. Повний текст рішення буде виготовлений протягом десяти днів", - сказала працівниця суду.

Як повідомлялося, 27 квітня Велика палата Верховного Суду зняла з розгляду цю справу. Судді звернулися до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд. У Нацбанку неодноразово зауважували, що члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними особами з ексвласниками ПриватБанку. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in, у рамках якої гроші на їхніх рахунках були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку.

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо оскарження рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку. Рішення відклали до остаточного рішення Верховного суду у справі щодо визнання родини Суркісів пов’язаними з ПриватБанком особами та обміну їхніх вкладів у ПриватБанку на акції.

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Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку. 17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб.

Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.

ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.

За підсумками рішення Київського апеляційного суду від 15 квітня 2020 року у справі про фактично стягнення з ПриватБанку більше 250 млн дол. США на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, державний виконавець відкрила проти банку 6 нових проваджень. При цьому, подані в рамках виконавчого провадження скарги ПриватБанку на незаконність таких дій фактично були проігноровані Печерським районним судом м.Києва, а відповідне звернення до Міністерства юстиції залишилося без відповіді.

Також ПриватБанк звернувся із заявою до державної виконавчої служби про повернення виконавчих документів за заявами шести компаній, пов'язаних з братами Суркісами, через наявні обставини підробки документів, за якими були відкриті такі виробництва.

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ПриватБанк, Суркис, Верховній суд.

Автор:

Телеграф
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