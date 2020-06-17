В Україні зросла середня пенсія до 3,4 тисячі

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що середній розмір пенсії в Україні зріс до 3 тисяч 400 гривень. Про це вона сказала на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За наслідками всіх цих програм середній розмір пенсій в країні вже зріс до 3 тис. 400 грн”, - сказала Лазебна.

Зокрема, вона розповіла, що 10,6 млн пенсіонерів та одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій та виплат яким не перевищував 5 тис. грн, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 1 тисяча гривень.

Окрім того, додала вона, у травні в країні провели індексацію пенсій для понад 8 млн пенсіонерів.

За словами Лазебної, середній розмір підвищення склав 260 гривень.

Також вона нагадала, що з 1 квітня півтора мільйона пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячне підвищення до пенсії в середньому на 500 грн.