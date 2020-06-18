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АЕС виробили для країни найбільше електроенергії за добу

АЕС виробили для країни найбільше електроенергії за добу
12:46 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
За минулу добу атомні електростанції виробили 41,42% всієї електроенергії в країні. Про це повідомляє диспетчер "Укренерго", передає УНН.

ТЕЦ виробили 7,45%, ВДЕ ("зелена") - 0,49%, ТЕС - 35,81%, ГЕС та ГАЕС - 14,83%.

Загалом усі виробники електроенергії, магістральні мережі "Укренерго" та розподільчі обленерго становлять об‘єднану енергетичну систему (ОЕС).

"Режим роботи ОЕС визначається, виходячи з балансу виробництва та споживання потужності, ремонтів електромереж та генеруючого обладнання, а також можливості ліквідації аварійних ситуацій, у разі відключення генеруючого обладнання на електростанціях та магістральних лініях електропередачі.

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Для запобігання порушенням режиму роботи ОЕС України або її окремих частин внаслідок певних факторів, компанія вживає необхідні заходи для обмеження споживання електричної енергії та потужності, а також застосовує спеціальні графіки і протиаварійні системи зниження електроспоживання", - зазначають в "Укренерго".

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АЭС, Электроэнергия, ТЭЦ.

Автор:

Телеграф
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