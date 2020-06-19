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П'ятниця, 19.06.2020
Верховна Рада ухвалила закон про фінансові ринки
Верховна Рада ухвалила закон про фінансові ринки
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Верховна Рада ухвалила закон про фінансові ринки

Верховна Рада ухвалила закон про фінансові ринки
14:48 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина rada.gov.ua
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про внесення змін до деяких законів для залучення інвестицій і введення нових фінансових інструментів (законопроект №2284), який є оновленим законопроектом №9035 "Про деривативи та фінансові ринки" минулого скликання парламенту. Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на пленарному засіданні в п'ятницю без обговорення закон підтримали 285 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Україна взяла на себе зобов'язання ухвалити цей закон до кінця червня в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Законопроект №2284 імплементує обов'язкові в ЄС вимоги актів MiFID II, MIFIR, EMIR. У частині фінансової інфраструктури законопроект передбачає введення інституту оператора регульованого ринку для забезпечення централізованого укладання та виконання угод, створення торгового репозиторію (бази даних) для повноцінного функціонування ринків деривативів та запровадження центрального контрагента для зняття ризиків невиконання угод і розрахунку за ними.

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Проект закону також передбачає впровадження диференційованого підходу до ліцензування фінансових посередників, відповідно до якого менша відповідальність передбачає менші вимоги.

У частині фінансових інструментів заплановано введення деривативних контрактів, депозитних сертифікатів банків і випуск за новою процедурою більш захищених корпоративних облігацій. Окрім цього, законопроект передбачає введення загальних правил випуску похідних цінних паперів.

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ВР, Верховна Рада, Фінансові ринки.

Автор:

Телеграф
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