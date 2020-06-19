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Економіка України з початку 2020 року скоротилася на 1,3%

Економіка України з початку 2020 року скоротилася на 1,3%
16:14 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
У порівнянні з попереднім кварталом ВВП скоротився на 0,7%.

Реальний валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року скоротився на 1,3%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у порівнянні з попереднім кварталом (4 кварталом 2019 року) з урахуванням сезонного фактора зростання економіки скоротився на 0,7%.

Номінальний ВВП становить 845,8 мільярда, а ВВП у розрахунку на одну особу - 20203 гривні.

Нагадаємо,  зростання реального ВВП України у 2019 році сповільнилося до 3,2% з 3,4% у 2018 році, або максимального показника за останні 7 років.

Верховна Рада ухвалила закон про фінансові ринки

Світовий банк очікує, що у 2020 році економіка України скоротиться на 3,5%, тоді як падіння світової економіки становитиме 5,2%.

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ВВП, Україна, Еономіка.

Автор:

Телеграф
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