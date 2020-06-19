Ціни в Україні знижуються, а пошук роботи за кордоном активізувався

Ринок праці продовжує активізуватися, зокрема через поступове відкриття кордонів і відновлення авіасполучення активізувався пошук роботи за кордоном, повідомляється в щотижневому звіті Національного банку України (НБУ) в п'ятницю.

Згідно з ціновим моніторингом центробанку, продукти харчування за тиждень подешевшали на 0,2%, тижнем раніше - на 0,1%, тоді як у попередні два тижні зберігали стабільність.

Як зазначає НБУ, зниження цін, зокрема на овочі, зумовлено сезонним розширенням пропозиції.

Загалом за місяць продукти харчування подешевшали на 0,1%, констатується в повідомленні.

Так, знизилися ціни на овочі (-6,4%), хліб (-0,1%), м'ясо (-0,1%), рибу (-0,3%) і цукор (-0,5%). Водночас подорожчали фрукти (+0,5%), молоко (+0,1%), яйця (+0,2%) і макаронні вироби (+0,4%).

Тютюнові вироби й товари для підтримки чистоти зросли в ціні на 0,2% і 0,1%, тоді як алкоголь і товари особистої гігієни подешевшали на 0,1% і 2,0% відповідно.

Доставка із закладів громадського харчування не змінилася в ціні, а ціни на ліки незначно зросли.

Згідно зі звітом, зниження ключової ставки НБУ й заходи з розширення можливості банків управляти своєю ліквідністю сприяли зменшенню ставок на міжбанківському кредитному ринку.

Нацбанк також зазначив, що ризик нової хвилі COVID-19 посилив невизначеність щодо глобального відновлення і збільшив волатильність на світових ринках. "Ціни на сировинні товари призупинили зростання, а на нафту - знизилися. Більшість валют країн-торговельних партнерів України поступово знецінювалася до долара США", - додав регулятор.