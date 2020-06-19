Медикам буде доплата до заробітньої плати з 1 вересня

Кабінет міністрів ухвалив постанову про встановлення доплат до заробітних плат лікарям та медичним працівникам з 1 вересня.
За його словами, всім лікарям незалежно від посади пропонується підвищити оклади на 70% від посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом єдиної тарифної сітки.
Фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей надається доплата у розмірі 50% від встановленої мінімальної зарплати, молодшим медичним сестрам – 25% від мінімальної зарплати.
"Зарплата лікарів - одна з найнижчих в Україні, що неприпустимо у цивілізованій країні, тим більше - в умовах погіршення епідеміологічної ситуації", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на підвищення зарплат лікарям і медпрацівникам буде спрямовано близько 8 млрд грн.