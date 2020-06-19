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П'ятниця, 19.06.2020
Медикам буде доплата до заробітньої плати з 1 вересня
Медикам буде доплата до заробітньої плати з 1 вересня
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Медикам буде доплата до заробітньої плати з 1 вересня

Медикам буде доплата до заробітньої плати з 1 вересня
18:04 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Раніше прем’єр-міністр заявив, що на підвищення зарплат буде спрямовано близько 8 млрд грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час позачергового засідання повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про встановлення доплат до заробітних плат лікарям та медичним працівникам з 1 вересня.

За його словами, всім лікарям незалежно від посади пропонується підвищити оклади на 70% від посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом єдиної тарифної сітки.

Фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей надається доплата у розмірі 50% від встановленої мінімальної зарплати, молодшим медичним сестрам – 25% від мінімальної зарплати.

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"Зарплата лікарів - одна з найнижчих в Україні, що неприпустимо у цивілізованій країні, тим більше - в умовах погіршення епідеміологічної ситуації", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на підвищення зарплат лікарям і медпрацівникам буде спрямовано близько 8 млрд грн.

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Зарплата, Медики, Финансі.

Автор:

Телеграф
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