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П'ятниця, 19.06.2020
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У планах Уряду підвищити зарплати медикам до 75%

У планах Уряду підвищити зарплати медикам до 75%
19:00 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash.com
Кабінет Міністрів України має намір підвищити зарплати медикам до 75%, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю.

"Усім лікарям, незалежно від посади, пропонуємо підвищити оклад на 75%, середньому медперсоналу - на 50% (у грошовому еквіваленті - приблизно 2,36 тис. грн), молодшим медсестрам - на 25% (1,18 тис. грн). Таке підвищення зарплат - лише початок. Ми плануємо здійснити його з 1 вересня 2020 року. Також ми підвищуватимемо мінімальну зарплату і відповідно зростатимуть виплати лікарям", - сказав прем'єр.

Він також зазначив, що уряд має намір виділити додаткові кошти на фінансування системи охорони здоров'я.

"Крім підвищення зарплат медикам, ми хочемо змінити тарифи, за якими відбувається лікування. Мається на увазі, що держава витрачатиме більше коштів на пацієнтів, і лікарям не треба буде економити на лікуванні українців", - сказав він.

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"Крім цього, на екстрену медицину держава додатково виділяє майже 1,3 млрд грн, що дасть можливість нашим фельдшерам значно поліпшити умови, в яких вони надають допомогу українцям. Ці кроки зі збільшення зарплат і збільшення фінансування програм із лікування - лише початок змін, які ми запускаємо у медичній сфері. Ми обіцяли, що не допустимо закриття лікарень - для цього виділяємо 2,3 млрд грн на ті медзаклади, які критично недофінансовані - протитуберкульозні, інфекційні та реабілітаційні лікарні, психіатрія - отримають необхідні кошти і час, щоб реформуватися", - додав Шмигаль.

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Все по темі:

Медики, Уряд, Заробітня плата.

Автор:

Телеграф
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