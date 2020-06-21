У Мінфіні розповіли, коли Україна зможе відмовитися від кредитів МВФ

Для того, щоб Україні відмовитися від фінансування Міжнародного валютного фонду потрібно підвищити наші кредитні рейтинги до інвестиційного класу, знизити кредитні ризики, працювати на внутрішньому ринку запозичень. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі одного з українських телеканалів.

“2022 рік — це рік, коли можемо сказати: ми не повинні позичати у МВФ, ми повинні продовжити програму підтримки, роботу з МВФ, але без прямого фінансування в бюджет. Для цього ми маємо підвищити наші кредитні рейтинги до інвестиційного класу, знизити наші кредитні ризики, працювати на внутрішньому ринку запозичень, запозичуючи для прийнятних для нас умов в той період часу, коли нам це буде потрібно та за тими відсотковими ставками, які для нас будуть вигідними”, — сказав Марченко.

За його словами, для цього було розроблено стратегію міністерства фінансів, яка включає декілька напрямків.

“Ключова мета у 2023 році стати нетто-донором технічної допомоги, тобто ми маємо перейти з розряду країн, які приймають допомогу в розряд, країн які її надають”, — додав Марченко.

Нагадаємо, МВФ збирається визначатися щодо нового траншу для України не раніше осені.