У Мінфіні розповіли, коли Україна зможе відмовитися від кредитів МВФ

“2022 рік — це рік, коли можемо сказати: ми не повинні позичати у МВФ, ми повинні продовжити програму підтримки, роботу з МВФ, але без прямого фінансування в бюджет. Для цього ми маємо підвищити наші кредитні рейтинги до інвестиційного класу, знизити наші кредитні ризики, працювати на внутрішньому ринку запозичень, запозичуючи для прийнятних для нас умов в той період часу, коли нам це буде потрібно та за тими відсотковими ставками, які для нас будуть вигідними”, — сказав Марченко.
За його словами, для цього було розроблено стратегію міністерства фінансів, яка включає декілька напрямків.
“Ключова мета у 2023 році стати нетто-донором технічної допомоги, тобто ми маємо перейти з розряду країн, які приймають допомогу в розряд, країн які її надають”, — додав Марченко.
Нагадаємо, МВФ збирається визначатися щодо нового траншу для України не раніше осені.