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Понеділок, 22.06.2020
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В Україні цьогоріч зменшилася реалізація зернових та олійних

В Україні цьогоріч зменшилася реалізація зернових та олійних
15:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
За 5 місяців зменшилася реалізація зернових та олійних – Держстат. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-травень 2020 року сільськогосподарські підприємства та господарства населення реалізували 14,0 млн тонн зернових та зернобобових (на 2,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі було реалізовано 3,31 млн тонн пшениці (на 26,0% більше); 9,69 млн тонн кукурудзи на зерно (на 13,5% менше); 730,9 тис. тонн ячменю (на 202,7% більше); 30,2 тис. тонн жита (на 11,2% менше).

Також за вказаний період було реалізовано 4,38 млн тонн насіння олійних культур (на 4,5% менше, ніж за січень-травень 2019 року). У тому числі було реалізовано 1,05 млн тонн бобів сої (на 19,4% менше); 11,5 тис. тонн ріпаку (на 53,9% менше); 3,30 млн тонн соняшнику (на 2,0% більше).

Картоплі за п’ять місяців 2020 року сільськогосподарськими підприємствами було реалізовано 87,2 тис. тонн (на 2,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року); овочевих культур – 125,1 тис. тонн (на 23,6% більше); плодових та ягідних – 57,6 тис. тонн (на 41,3% менше).

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Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, за січень-травень 2019 року сільськогосподарські підприємства реалізували 14,39 млн тонн зернових та зернобобових (на 27,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року); 4,58 млн тонн насіння олійних культур (на 24,5% більше).

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Зерно, Держстат, Врожай.

Автор:

Телеграф
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