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За порушення карантину вже накладено 5 млн гривень штрафів

За порушення карантину вже накладено 5 млн гривень штрафів
14:12 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
За час пандемії в України уже накладено понад 5 мільйонів гривень штрафів за порушення встановлених обмежень. Найбільше проблем наразі зі скупченням людей, зокрема - у громадському транспорті. Про це йшлося під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

"У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин. Найбільше проблем у МВС бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів на понад 5 мільйонів гривень", - повідомили в ОП.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, з 700 до 2500 осіб.

Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків

Нагадаємо, що якщо не зупинити пандемію в Україні, отримаємо пік захворюваності прямо посеред літа - Зеленський.

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Карантин, Штрафи.

Автор:

Телеграф
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