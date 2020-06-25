Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків

Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі ситуацію в регіонах, що постраждали від негоди, та збирається здійснити туди робочі візити. Про це заявив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Президент України тримає ситуацію на особистому контролі. І планує також робочі візити в області, які постраждали”, - сказав Шмигаль.

За його словами, робота рятувальників продовжується, зокрема, щодо евакуації людей.

“Є відповідна пріоритетність. Уряд включився і буде допомагати, сьогодні будуть прийняті відповідні рішення. Уряд вже сьогодні виділить відповідні кошти з держрезерву, близько 700 млн грн на потреби областей та окремі кошти на агенції, які будуть ліквідовувати наслідки паводку і цієї стихії”, - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у Президента України Володимира Зеленського у п’ятницю, 26 червня, спливає термін "особливого режиму роботи".