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Четвер, 25.06.2020
Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків
Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків
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Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків

Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків
14:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі ситуацію в регіонах, що постраждали від негоди, та збирається здійснити туди робочі візити. Про це заявив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Президент України тримає ситуацію на особистому контролі. І планує також робочі візити в області, які постраждали”, - сказав Шмигаль.

За його словами, робота рятувальників продовжується, зокрема, щодо евакуації людей.

“Є відповідна пріоритетність. Уряд включився і буде допомагати, сьогодні будуть прийняті відповідні рішення. Уряд вже сьогодні виділить відповідні кошти з держрезерву, близько 700 млн грн на потреби областей та окремі кошти на агенції, які будуть ліквідовувати наслідки паводку і цієї стихії”, - додав Шмигаль.

Зеленський переходить на ізольований режим роботи

Нагадаємо, у Президента України Володимира Зеленського у п’ятницю, 26 червня, спливає термін "особливого режиму роботи".

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Все по темі:

Зеленский, Паводок, Робочий візит, Підтоплення, Західна Україна.

Автор:

Телеграф
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