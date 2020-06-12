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Зеленський переходить на ізольований режим роботи

Зеленський переходить на ізольований режим роботи
21:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини.

“Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени. Згідно з Конституцією, Президент не може нікому делегувати свої повноваження. Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат”, - йдеться у повідомленні.

В ОПУ зазначили, що ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були, і саме тому зараз ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам.

“Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим. Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими Президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників”, - пояснили в Офісі глави держави.

У Олени Зеленської виявили коронавірус

Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень, додали в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

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Президент, Зеленский, Олена Зеленська.

Автор:

Телеграф
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