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У Олени Зеленської виявили коронавірус

У Олени Зеленської виявили коронавірус
14:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Instagram
Оновлено: 14:25 Сьогодні
Дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Про це інформує 12 червня Офіс Президента у Telegram.

"Дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Президент України Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.

Наголошується, що під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

"Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування", - додали в ОП.

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Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні 29 753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13 567 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 683 нові випадки.

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Президент, Зеленский, Олена Зеленська.

Автор:

Телеграф
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