Зеленський запланував візит до Білорусі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з білоруським колегою Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського до Білорусі.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Візит попередньо запланований на жовтень цього року.
Сторони сподіваються, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який має відбутися восени у білоруському Гродні.
Окрім візиту Єрмак та Сергієнко обговорили співпрацю в галузі інфраструктури, роботу ТКГ та економічну співпрацю.