Зеленський запланував візит до Білорусі

Візит попередньо запланований на жовтень цього року.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з білоруським колегою Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського до Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Візит попередньо запланований на жовтень цього року.

Сторони сподіваються, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який має відбутися восени у білоруському Гродні.

Окрім візиту Єрмак та Сергієнко обговорили співпрацю в галузі інфраструктури, роботу ТКГ та економічну співпрацю.