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У РНБО України прогнозують розвал Росії

У РНБО України прогнозують розвал Росії
08:59 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

За словами глави РНБО, Росія все життя мала зовнішнього ворога.

Глава РНБО Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація все життя займається з'ясуванням відносин зі своїми сусідами. Однак рано чи пізно вона розвалиться.

Таку думку він озвучив у програмі "Є питання" на "24 каналі" і пояснив, що РФ – це штучне утворення, а народи, які з нею пов'язані, наприклад, Ічкерія, жодного відношення до неї не мають.

"Це штучне утворення, яке свого часу було зібране так само під кулеметами. Ніхто з власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться", – сказав глава РНБО.

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"Ми повинні так само розуміти, що це не станеться так швидко, як би нам цього хотілося, але те, що це буде за нашого життя – це 100%", – зазначив Данілов.

За його словами, Росія все життя мала зовнішнього ворога. Спочатку це були США, НАТО, Грузія, а зараз — Україна.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде переходити "червоні лінії" свого суверенітету й територіальної цілісності, тому для Києва неприйнятні переговори з терористами так званих "ДНР" і "ЛНР", федералізація країни та інші вимоги Росії.

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Росія, Україна, Олексій Данілов, РНБО України.
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