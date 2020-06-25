Паводки завдали 234 млн грн збитків чотирьом західним областям України

Паводки в західних областях України, за інформацією Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") і місцевих служб автомобільних доріг, завдали 234 млн грн збитків Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областям, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Паводки в західних областях України, за інформацією Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") і місцевих служб автомобільних доріг, завдали 234 млн грн збитків Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областям, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Щодо Чернівецької області - для ліквідації наслідків стихії було залучено 53 одиниці техніки та 70 співробітників служб, також були задіяні місцеві жителі, які приєдналися до розчищення доріг. Щодо Івано-Франківської - зруйновані 190 км доріг, пошкоджено понад 400 км. Крім того, зруйновані 90 мостів і 130 пошкоджені, а також пошкоджені майже 2 тис. берегових укріплень", - сказав він під час брифінгу в четвер.

За словами міністра, нині на деяких ділянках із певними обмеженнями вже відновлено рух, також забезпечено рух на національній трасі.

При цьому перекрито рух на автомосту через р. Дністер, що проходить через Н-09.