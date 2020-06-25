Експорт пшениці з України будуть обмежувати

У поточному сезоні граничні обсяги експорту пшениці становлять 20,2 млн тонн.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в новому маркетинговому році (МР, липень 2020 - червень 2021) може обмежити експорт пшениці з України до рівня 17,2 млн тонн, тоді як у поточному сезоні граничні обсяги експорту пшениці становлять 20,2 млн тонн .

Про це повідомила прес-служба консалтингової компанії "Украгроконсалт" із посиланням на інформацію трейдерів.

"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України запропонувало встановити обмеження на експорт пшениці на рівні 17,2 млн тонн у 2020/21 МР, який стартує з 1 липня", - йдеться в повідомленні.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та експортери планують затвердити обсяги експорту зерна нового врожаю в 2020-2021 маркетинговому році (МР, липень 2020 - червень 2021) та підписати 1 липня відповідний меморандум.

Україна затвердила граничні обсяги експорту пшениці в 2019-2020 маркетинговому році на рівні 20,2 млн тонн.

За інформацією голови Української зернової асоціації (УЗА) Миколи Горбачова, Україна в поточному маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020) заробила 9,6 млрд дол. на поставках зернових і стала другою країною в світі за валютною виручкою від експорту зерна.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, врожай в Україні в 2019 році становив 75 млн тонн, із яких 54 млн тонн планувалось відправити на експорт.

Мінекономіки прогнозує урожай зернових та зернобобових культур в Україні в 2020 році на рівні 68 млн тонн, а олійних - 20 млн тонн.