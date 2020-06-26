Зеленський: "Сьогодні ми дали старт концесії в Україні"

В Україні інвестиції, що були лише на папері, тепер ставатимуть новими дорогами, сучасними портами, робочими місцями. Таке переконання висловив Президент Володимир Зеленський у Facebook після робочої поїздки на Херсонщину.

"Сьогодні ми дали старт концесії в Україні! Інвестиції, що були лише на папері, тепер ставатимуть новими дорогами, сучасними портами, робочими місцями. Завдяки ухваленому парламентом закону про концесію Херсон отримає сотні мільйонів гривень інвестицій у розвиток морського порту та інфраструктури міста й регіону в найближчі три роки. Це лише перша така угода. Далі буде більше!", - запевнив Президент.

Він нагадав, що на Херсонщині активно триває "Велике будівництво". "Хоча шкода, що останнє десятиріччя було втрачене: з 2010-го по 2020-й сумарно грошей і кілометрів доріг було менше, ніж ми будуємо цьогоріч. А будувати є що: потрібні й садочки, і школи, і стадіони", - додав Президент.

Він також зазначив, що в Херсонській області будується 177 кілометрів державних доріг, але допоки по автошляхах їздитимуть перевантажені вантажівки, жодних грошей не вистачить, щоб їх відремонтувати. "З допомогою Нацполіції та СБУ ми будемо затримувати фури та змушувати їх розвантажуватись. Ми зшиваємо Україну новими дорогами й не дамо їх руйнувати", - запевнив глава держави.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Херсонської області взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».