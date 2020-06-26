Скачать
П'ятниця, 26.06.2020
Українці останнім часом легше переносять COVID-19
Українці останнім часом легше переносять COVID-19
Одеська область в очікуванні паводків - людей готують до евакуації
Одеська область в очікуванні паводків - людей готують до евакуації
Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
Експерт розповів секрет ідеального шлюбу Кейт і принца Вільяма
Експерт розповів секрет ідеального шлюбу Кейт і принца Вільяма

Зеленський: "Сьогодні ми дали старт концесії в Україні"

Зеленський: "Сьогодні ми дали старт концесії в Україні"
22:17 Сьогодні Телеграф Укринформ president.gov.ua
В Україні інвестиції, що були лише на папері, тепер ставатимуть новими дорогами, сучасними портами, робочими місцями. Таке переконання висловив Президент Володимир Зеленський у Facebook після робочої поїздки на Херсонщину.

"Сьогодні ми дали старт концесії в Україні! Інвестиції, що були лише на папері, тепер ставатимуть новими дорогами, сучасними портами, робочими місцями. Завдяки ухваленому парламентом закону про концесію Херсон отримає сотні мільйонів гривень інвестицій у розвиток морського порту та інфраструктури міста й регіону в найближчі три роки. Це лише перша така угода. Далі буде більше!", - запевнив Президент.

Він нагадав, що на Херсонщині активно триває "Велике будівництво". "Хоча шкода, що останнє десятиріччя було втрачене: з 2010-го по 2020-й сумарно грошей і кілометрів доріг було менше, ніж ми будуємо цьогоріч. А будувати є що: потрібні й садочки, і школи, і стадіони", - додав Президент.

Він також зазначив, що в Херсонській області будується 177 кілометрів державних доріг, але допоки по автошляхах їздитимуть перевантажені вантажівки, жодних грошей не вистачить, щоб їх відремонтувати. "З допомогою Нацполіції та СБУ ми будемо затримувати фури та змушувати їх розвантажуватись. Ми зшиваємо Україну новими дорогами й не дамо їх руйнувати", - запевнив глава держави.

Експорт пшениці з України будуть обмежувати

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Херсонської області взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, Президент, Зеленский.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу світову - неприхована погроза Європі
02 США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
03 Європейське агентство порекомендувало перший препарат для лікування COVID-19
04 Порошенко: Економічна криза у РФ дає шанс змусити агресора піти з Донбасу та Криму
05 Прем'єр Данії відклала весілля через саміт ЄС
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: &quot;Сьогодні ми дали старт концесії в Україні&quot;
Зеленський: "Сьогодні ми дали старт концесії в Україні"
В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
Разумков: &quot;Наразі немає жодних підстав для розпуску Ради&quot;
Разумков: "Наразі немає жодних підстав для розпуску Ради"
Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим
Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся