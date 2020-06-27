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У Міністерстві енергетики підвели підсумки тижня

У Міністерстві енергетики підвели підсумки тижня
20:38 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Міністерство енергетики оприлюднило дайджест подій за тиждень, повідомляє УНН.

Так, за даними міністерства, цього тижня робота Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) залишалася стабільною, а найбільшими виробниками електроенергії в Україні традиційно були атомні електростанції (частка майже 50%). Далі за спаданням - слідували ТЕС, ГЕС та ГАЕС, ТЕЦ та ВДЕ ("зелена" енергетика).

Також цього тижня унікальному в Україні добувачу урану "СхідГЗК" нарешті поновлено ліцензію на провадження діяльності з переробки уранових руд терміном на 3 роки.

"На минулому тижні Держатомрегулювання відмовило "СхідГЗК" у видачі ліцензії з формальних підстав. Міненерго своєю чергою оперативно відреагувало на ситуацію та усунуло усі можливі перешкоди", - нагадали у міністерстві та додали, що ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" - це один з 28 уранодобувних центрів світу, що входить до ТОП-10 світу та є найбільшим у Європі.

Дві діючі уранові шахти комбінату за своїм енергетичним еквівалентом рівноцінні 60-ти вугільним шахтам. Основна продукція комбінату – концентрат природного урану, використовується для виробництва атомної електроенергії (АЕС).

Водночас Укргідроенерго цього тижня вживав максимальних заходів для боротьби з негодою у західних областях, продовжили у Міненерго.

"Дністровська ГЕС працює на повну потужність, з урахуванням екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог. Завдяки скидним витратам з Дністровського водосховища забезпечується рівномірний попуск дощового паводку на Дністрі, що мінімізує негативний вплив періодичних критичних аномалій у вигляді опадів на прилеглі до річки території", - розповіли у міністерстві.

Разом з тим, Кабмін цього тижня погодив рішення, яке у перспективі дасть можливість "Укргідроенерго" оновити обладнання на 6 станціях на 32 млн євро.

Тим часом, через критичну ситуацію на шахті "Надія", міністерство ініціювало фінансово-господарський аудит підприємства, за результатами якого мають бути зроблені відповідні висновки стосовно діяльності окремих осіб, які призвели до погіршення економічного стану підприємства.

"З матеріалами аудиту Міністерство, в разі наявності фактів зловживань, звернеться до правоохоронних органів", - наголосили у відомстві.

Цього тижня проведено аукціон на електричну енергію, що виробляється атомними станціями. За ініціативи Міненерго, для НАЕК "Енергоатом" було вивільнено 5% для можливості продавати на спеціальних аукціонах. Успішно продано шість лотів, виставлені для торгів на майданчику ТБ "Українська енергетична біржа" - сумарно це склало 1 325 100 МВтг.

"І це спростовує інформацію, поширену Сергієм Лещенком у ЗМІ про начебто заборону "Енергоатому" проводити аукціони для продажу електроенергії за двохсторонніми договорами", - наголосили у Міненерго та додали, що у ВР зареєстровано законопроект, який у разі погодження, дозволить навіть збільшити цю частку електроенергії "Енергоатому" ще на 10%.

Водночас, комітет ВР з питань енергетики підтримав розроблений Міненерго урядовий законопроект, який зокрема передбачає зниження "зеленого" тарифу (№3658).

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"Документ, серед іншого, передбачає: зниження "зеленого тарифу" для виробників; фіксування умов реструктуризації боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії; встановлення відповідальності виробників за небаланси; впровадження "зелених" аукціонів", - нагадують у міністерстві.

Цього тижня Міненерго також вдосконалило умови конкурсу на постачальника газу "останньої надії". Зокрема, включено формулу визначення націнки постачальника. Конкурс буде оголошено найближчим часом.

Наостанок - у Міненерго повідомили, що цього тижня утворено конкурсну комісію для обрання члена НКРЕКП.

"Конкурсна комісія складається з 5 осіб. Представники від Верховної Ради – Олексій Рябчин, Світлана Голікова, Олег Прохоренко; від Міненерго – Сергій Чех; від Мінрегіону – Юрій Андрійчук", - розповіли у міністерстві.

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Энергетика, Электроэнергия, Міністертво енергетики.

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Телеграф
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