Бюджет-2020: Зеленський розпорядився виділити кошти на ремонт доріг

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі, що зокрема має дозволити місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році. Про це повідомили у прес-службі Офісу Президента.

Йдеться про закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” № 677-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 червня.

"Документ забезпечує ефективне фінансування розвитку дорожньої галузі України. Завдяки цьому закону обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році", - вказали у пресслужбі Президента.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.

Вказані кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.