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Бюджет-2020: Зеленський розпорядився виділити кошти на ремонт доріг

Бюджет-2020: Зеленський розпорядився виділити кошти на ремонт доріг
10:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі, що зокрема має дозволити місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році. Про це повідомили у прес-службі Офісу Президента.

Йдеться про закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” № 677-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 червня.

"Документ забезпечує ефективне фінансування розвитку дорожньої галузі України. Завдяки цьому закону обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році", - вказали у пресслужбі Президента.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.

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Вказані кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.

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Все по темі:

Бюджет-2020, Володимир Зеленський, Бюджетний кодекс.

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Телеграф
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