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Заборгованість України по зарплаті у травні зросла на 4,9%

Заборгованість України по зарплаті у травні зросла на 4,9%
19:52 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash.com
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні у травні зросла на 4,9% і на 1 червня 2020 року становила 3,143 млрд грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

За її даними, минулого місяця сума заборгованості з зарплати економічно активних підприємств збільшилася на 7,5% і на 1 червня поточного року становила 1,958 млрд грн.

Як повідомляє статвідомство, скорочення заборгованості з заробітної плати у травні-2020 року зафіксовано в Чернівецькій (на 30,1%), Львівській (на 7,9%), Кіровоградській (на 6,7%), Хмельницькій (на 5,5%), Сумській (на 4,2%), Івано-Франківській (на 2,3%) і Чернігівській (на 0,5%) областях.

При цьому зростання заборгованості з виплати зарплати спостерігалося в Рівненській (на 38,6%), Волинській (на 23,8%), Луганській (на 17,9%), Полтавській (на 13,3%), Донецькій (на 12,8%), Херсонській (на 12,2%), Миколаївській (на 11,8%), Житомирській (на 8,9%), Закарпатській (на 7,4%), Одеській (на 7,1%), Дніпропетровській (на 5,8%), Черкаській (на 3,8%), Харківській (на 3,2%), Запорізькій (на 1,1%), Вінницькій (на 0,6%), Київській (на 0,5%) областях і м. Києві (на 1,7%).

Держстат уточнює, що в галузевому розрізі заборгованість із виплати заробітної плати зросла у травні у сферах мистецтва, спорту й розваг (більше ніж у 2,5 разу, до 0,779 млн грн), надання інших видів послуг (на 14,3%, до 1,145 млн грн), транспорту, складського господарства та кур'єрської діяльності (на 10,5%, до 277,893 млн грн), держуправління і оборони й обов'язкового соцстрахування (на 7,8%, до 5,657 млн грн), освіти (на 7,6%, до 17,732 млн грн), охорони здоров'я (на 7,4%, до 30,174 млн грн), промисловості (на 5,1%, до 2,322 млрд грн), адміністративного та допоміжного обслуговування (на 4,6%, до 16,158 млн грн), тимчасового розміщення і організації харчування (на 3,2%, до 6,734 млн грн), операцій із нерухомістю (на 0,5%, до 60,093 млн грн).

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Заборгованість із виплати заробітної плати у травні 2020 зменшилася у будівництві (на 4,1%, до 50, 610 млн грн), сільському господарстві (на 1,3%, до 48, 822 млн грн) і сфері інформації та телекомунікацій (на 1,3%, до 48,822 млн грн).

Офіційний курс на 30 червня - 26,6922 грн/$1.

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Все по темі:

Экономика, Гроші, Заборгованість, Заробітня плата.

Автор:

Телеграф
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