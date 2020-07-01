Скачать
Середа, 01.07.2020
В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки
В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки
З 1 липня МОН повертає кошти за пробне ЗНО: як отримати
З 1 липня МОН повертає кошти за пробне ЗНО: як отримати
Найкращий бомбардир в історії: Мессі забив 700-й гол у кар’єрі
Мессі забив 700-й гол у кар’єрі
1 липня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
1 липня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

В Україні підвищили прожитковий мінімум

В Україні підвищили прожитковий мінімум
08:27 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
З 1 липня в Україні на 91 грн підвищується прожитковий мінімум.

Відсьогодні, з 1 липня, відповідно до закону про Державний бюджет на 2020 рік, в Україні підвищується прожитковий мінімум на 91 грн - до 2 118 грн.

Ці цифри будуть впливати на розміри соціальних виплат, мінімальних пенсій, а також податкових соціальних пільг. Таким чимом частину соціальних виплат буде збільшено.

Так, згідно з Державним бюджетом на 2020 рік, установлено прожитковий мінімум:

  • працездатні особи – 2197 грн (раніше 2102 грн);
  • особи, щовтратили працездатність – 1712 грн (раніше 1638).

Заборгованість України по зарплаті у травні зросла на 4,9%

Крім того, зростуть і виплати на дітей для самотніх батьків:

  • на дітей до 6 років – з 1 779 грн до 1 859 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років – з 2 218 грн до 2 318 грн.

Збільшення прожиткового мінімуму вплине і на розмір мінімальної пенсії, яка тепер збільшиться на 74 грн і становитиме 1712 грн.

Відповідно до закону, у 2020 році мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 4 723 гривні і з 1 липня не змінюється.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мінфін, Держбюджет-2020.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Серхіо Бускетс про нічию з Атлетіко: Дали дуже велику фору Реалу
02 Huawei оголосили загрозою національній безпеці США
03 Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
04 Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
05 Є можливість, що в Україні закриють курорти через коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні підвищили прожитковий мінімум
В Україні підвищили прожитковий мінімум
Ситуація на фронті: в зоні ООС поранені двоє бійців ЗСУ
Ситуація на фронті: в зоні ООС поранені двоє бійців ЗСУ
В Україні відзначають День архітектури
В Україні відзначають День архітектури
Ваш ліпший друг: чому і як варто вживати журавлину
Ваш ліпший друг: чому і як варто вживати журавлину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся