В Україні підвищили прожитковий мінімум

Відсьогодні, з 1 липня, відповідно до закону про Державний бюджет на 2020 рік, в Україні підвищується прожитковий мінімум на 91 грн - до 2 118 грн.
Ці цифри будуть впливати на розміри соціальних виплат, мінімальних пенсій, а також податкових соціальних пільг. Таким чимом частину соціальних виплат буде збільшено.
Так, згідно з Державним бюджетом на 2020 рік, установлено прожитковий мінімум:
Крім того, зростуть і виплати на дітей для самотніх батьків:
Збільшення прожиткового мінімуму вплине і на розмір мінімальної пенсії, яка тепер збільшиться на 74 грн і становитиме 1712 грн.
Відповідно до закону, у 2020 році мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 4 723 гривні і з 1 липня не змінюється.