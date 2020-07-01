В Україні підвищили прожитковий мінімум

З 1 липня в Україні на 91 грн підвищується прожитковий мінімум.

Відсьогодні, з 1 липня, відповідно до закону про Державний бюджет на 2020 рік, в Україні підвищується прожитковий мінімум на 91 грн - до 2 118 грн.

Ці цифри будуть впливати на розміри соціальних виплат, мінімальних пенсій, а також податкових соціальних пільг. Таким чимом частину соціальних виплат буде збільшено.

Так, згідно з Державним бюджетом на 2020 рік, установлено прожитковий мінімум:

працездатні особи – 2197 грн (раніше 2102 грн);

особи, щовтратили працездатність – 1712 грн (раніше 1638).

Крім того, зростуть і виплати на дітей для самотніх батьків:

на дітей до 6 років – з 1 779 грн до 1 859 грн;

на дітей від 6 до 18 років – з 2 218 грн до 2 318 грн.

Збільшення прожиткового мінімуму вплине і на розмір мінімальної пенсії, яка тепер збільшиться на 74 грн і становитиме 1712 грн.

Відповідно до закону, у 2020 році мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 4 723 гривні і з 1 липня не змінюється.