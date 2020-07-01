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"Інвестиційні няні": у Зеленського презентували новий законопроект

"Інвестиційні няні": у Зеленського презентували новий законопроект
10:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
В Офісі президента України представили законопроект про підтримку і стимулювання інвестицій.

Законопроект був представлений в ході засідання Національної ради реформ заступником керівника Офісу Юлією Ковалів. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Засідання проходило під головуванням президента України Володимира Зеленського.

За словами Ковалів, основою документа стала ідея, яку президент назвав "інвестиційними нянями".

У проекті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

"Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не тільки податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу і гарантію стабільності", — підкреслила Ковалів.

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Інвестори також отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проекту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів.

"Ці інструменти будуть доступні для українських та для іноземних інвесторів", — зазначила Ковалів.

За її словами, законопроект пройшов попереднє обговорення з урядом, профільними комітетами ВР і Національним інвестиційним радою.

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Все по темі:

Законопроект, Верховна Рада, Юлия Ковалив, Офис Президента, Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
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