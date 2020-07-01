НБУ прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінпослуг

Національний банк України 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

‟Сьогодні, 1 липня 2020 року, починається новий етап розвитку небанківського ринку, який несе як великі можливості для ринку та для споживачів, так і великі виклики. ”Спліт” - одна з найбільших реформ на фінансовому ринку і одна з найскладніших, адже вона вимагає одночасно й трансформації Національного банку, і переналаштування учасників ринку, а також паралельне напрацювання концепцій розвитку кожного сегменту небанківського фінансового ринку”, - зазначив голова Національного банку Яків Смолій.

Реформа фінансового сектору за останнє п’ятиріччя сприяла макрофінансовій стабілізації та підвищенню фінансової стійкості, надійності та прозорості банків. ‟Спліт” дає Національному банку змогу продовжувати забезпечувати фінансову стабільність більш комплексно та ефективно завдяки регулюванню не лише банківського, а й небанківського сектору. Крім того, він має сприяти подальшій інтеграції України в ЄС у межах імплементації директив та інших документів ЄС та приведення національної нормативної бази у відповідність до міжнародних стандартів.

Нове регулювання та нагляд у небанківському фінансовому секторі реалізуватиметься за міжнародними стандартами так само, як це відбувається і в банківському секторі.

Накопичена проблематика ринку вимагає актуалізації правил ведення діяльності, створення прозорих умов ведення бізнесу та ефективного регулювання. Реформа небанківського сектору сприятиме стійкому розвитку економіки країни та створенню можливостей для подальшого розвитку і вдосконалення ринку.

‟Ми впевнені, що добросовісні учасники ринку зацікавлені в створенні прозорих та сприятливих умов для ведення бізнесу та будуть готові приєднатися до співпраці з метою реформування та розвитку сектору, розширення фінансової інклюзії та впровадження інновацій", - зазначив Смолій.

Зазначається, що особливу увагу НБУ приділятимете захисту прав споживачів, оскільки саме коректна інформація про фінансові послуги та відповідно довіра споживачів формує попит та сприяє сталому розвитку ринку. Цей напрямок діяльності передбачає роботу зі зверненнями громадян до НБУ та систематизацію виявлених порушень і ключових недоліків у роботі небанківських фінансових установ й оперативного реагування на них. Крім цього, регулюватиметься чесність реклами та повнота розкриття інформації про послуги.

У Нацбанку зауважують, що в межах регулювання небанківського фінансового сектору НБУ зацікавлений в поміркованих та поступових змінах на фінансовому ринку, яким будуть передувати ретельне вивчення проблематики та обговорення з учасниками ринку.

"Нова регуляторна модель упроваджуватиметься поступово з урахуванням дійсної економічної ситуації та зважаючи на виклики сьогодення", - йдеться в повідомленні.

Із огляду на суттєві відмінності між банківськими та небанківськими складовими фінансового ринку наглядові функції будуть розділені. Так, основні наглядові повноваження щодо небанківських фінансових установ буде реалізовувати спеціальний Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових послуг.

Також у організаційній структурі Національного банку створено окремі підрозділи, які здійснюватимуть нагляд за небанківськими фінансовими установами.

У Національному банку переконані, що в результаті вибудовування нової моделі регулювання буде створено умови для розвитку нових фінансових інструментів та бізнес-моделей, що відповідають вимогам динамічного ринкового середовища в Україні та світі.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (№1069-2), або як його ще називають закон про "спліт" метою якого є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

Із 1 липня 2020 року Національний банк розпочне регулювати близько 1900 небанківських фінансових установ.