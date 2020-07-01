Скачать
Середа, 01.07.2020
Розвідка назвала втрати окупантів на Донбасі у червні
Розвідка назвала втрати окупантів на Донбасі у червні
Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
Мхітарян розірве контракт із Арсеналом і стане повноцінним гравцем Роми
Мхітарян розірве контракт із Арсеналом і стане повноцінним гравцем Роми
Подвійне щастя: всесвітньо відома співачка Sia стала бабусею
Подвійне щастя: всесвітньо відома співачка Sia стала бабусею

В Україні презентували онлайн-курс про послуги у сфері земельних відносин

В Україні презентували онлайн-курс про послуги у сфері земельних відносин
15:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН в Україні презентували освітній онлайн-курс про надання послуг у сфері земельних відносин. Про це у Telegram повідомила пресслужба міністерства.

"Мінцифри та ПРООН в Україні, в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP), за підтримки уряду Канади презентують спільний освітній онлайн-курс "Практичні аспекти надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин", - йдеться у повідомленні.

На курсі розглянуть, зокрема, такі питання: якими нормативно-правовими актами регулюються земельні відносини та які зміни відбулися в земельному законодавстві; якими повноваженнями наділені органи державної влади різних рівнів у сфері землеврядування; як надавати адмінпослуги із земельних питань тощо.

Уряд виділить на житло для військових 305 мільйонів

Зазначається, що курс буде корисним працівникам ЦНАП, органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, Держгеокадастру та іншим громадянам, які цікавляться земельними відносинами.

Ознайомитися з курсом можно на онлайн-платформі Школа спроможних громад.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Закон, Земля, Мінцифри.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Серхіо Бускетс про нічию з Атлетіко: Дали дуже велику фору Реалу
02 Huawei оголосили загрозою національній безпеці США
03 Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
04 Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи
05 Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд буде перевіряти, як витрачають 700 мільйонів, які виділені на ліквідацію повеней
Уряд буде перевіряти, як витрачають 700 мільйонів, які виділені на ліквідацію повеней
Уряд виділить на житло для військових 305 мільйонів
Уряд виділить на житло для військових 305 мільйонів
У Києві 48 хворих з коронавірусом - у тяжкому стані
У Києві 48 хворих з коронавірусом - у тяжкому стані
Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся