В Україні презентували онлайн-курс про послуги у сфері земельних відносин

Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН в Україні презентували освітній онлайн-курс про надання послуг у сфері земельних відносин. Про це у Telegram повідомила пресслужба міністерства.

"Мінцифри та ПРООН в Україні, в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP), за підтримки уряду Канади презентують спільний освітній онлайн-курс "Практичні аспекти надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин", - йдеться у повідомленні.

На курсі розглянуть, зокрема, такі питання: якими нормативно-правовими актами регулюються земельні відносини та які зміни відбулися в земельному законодавстві; якими повноваженнями наділені органи державної влади різних рівнів у сфері землеврядування; як надавати адмінпослуги із земельних питань тощо.

Зазначається, що курс буде корисним працівникам ЦНАП, органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, Держгеокадастру та іншим громадянам, які цікавляться земельними відносинами.

Ознайомитися з курсом можно на онлайн-платформі Школа спроможних громад.