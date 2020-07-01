Щоб підтримати малі підприємства уряд залучить €20 мільйонів допомоги від ЄС

Уряд схвалив проєкт Угоди про фінансування заходу “EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні”. Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Схвалити проєкт Угоди про фінансування заходу “EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні”. Уповноважити віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену угоду", - йдеться у документі.

Як зазначається у пояснювальній записці, угодою передбачається зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації малого і середнього бізнесу. Загальний бюджет угоди становить 20 млн євро. Фінансування надається в рамках пакету допомоги ЄС Україні для боротьби та ліквідації наслідків, пов'язаних з епідемією COVID-19.