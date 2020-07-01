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Середа, 01.07.2020
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В Україні буде автоматичне призначення пенсії

В Україні буде автоматичне призначення пенсії
17:27 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Відсьогодні в Україні впровадили автоматичне призначення пенсії. Так, пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

"З 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних. Послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Користувач, який не є пенсіонером та який авторизувався на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП: заповнює атрибути анкети; додає скановані копії документів; підписує анкету-заяву КЕП та надсилає її до органу Фонду.

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Повідомляється, що за результатами опрацювання анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС-повідомлення, засобами вебпорталу та через мобільний додаток.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

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Все по темі:

Пенсия, Гроші, Финансі.

Автор:

Телеграф
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