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Імпорт газу в Україну зріс на 24%

Імпорт газу в Україну зріс на 24%
22:10 Ср, 1 Липень 2020 Телеграф УНН unsplash.com
За перше півріччя 2020 року імпорт природного газу з країн ЄС в Україну зріс на 24% до минулого року. Про це інформує пресслужба ТОВ “Оператор ГТС України”, передає УНН.

“За перше півріччя 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС в Україну склали 7 млрд куб. м, що на 24% (на 1,3 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 40% перевищує середній показник у 2016-2019 роках”, — інформує пресслужба.

Повідомляється, зокрема, що в червні 2020 року в Україну було імпортовано 1,8 млрд куб. м природного газу, що на 9% більше за імпортні обсяги червня 2019 року. Разом з тим, це на 36% більше, ніж у травні 2020 року.

Всього за перші шість місяців року імпорт із Словаччини склав 3,9 млрд куб. м (+16% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини — 2,2 млрд куб. м (+39%), із Польщі — 0,9 млрд куб. м (+34%).

В ОГТСУ зауважили, що зазначені обсяги включають віртуальний реверс (backhaul), який вперше став доступний з початком цього року: з Угорщини — 1,2 млрд куб. м і з Польщі — 0,5 млрд куб. м. З початку року 3,7 млрд кубометрів імпортованих обсягів, з яких 49% або 1,8 млрд куб. м надійшли в режимі shorthaul, були направлені в підземні газосховища для зберігання на “митному складі”.

Україна наполягає на угоді про спільний авіапростір з ЄС

“Станом на сьогодні блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року”, — підкреслили в пресслужбі.

Нагадаємо, за пів року Оператор ГТС України відповідно до нової транзитної угоди між Нафтогазом і Газпромом, протранзитував газу на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року.

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Газ, Экономика, Импорт.

Автор:

Телеграф
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