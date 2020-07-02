Україна за пів року наростила імпорт газу на чверть

Найбільші обсяги блакитного палива були привезені із Словаччини.

Україна в січні-червні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшила імпорт природного газу на 24% - до 7 мільярдів кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.

Повідомляється, що імпорт газу в зазначений період здійснювався виключно з Європи, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

Зокрема, в червні 2020 році в Україну було імпортовано 1,8 мільярда кубометрів природного газу, що на 9% більше імпортних обсягів червня 2019 року.

За інформацією оператора, всього за перші 6 місяців 2020 року імпорт зі Словаччини склав 3,9 мільярда кубометрів (+ 16% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), з Угорщини – 2,2 мільярда кубометрів (+ 39%), з Польщі – 0,9 мільярда кубометрів (+ 34%).

Зазначається, що зазначені обсяги імпорту включають віртуальний реверс (backhaul), який вперше став доступний з початку цього року: з Угорщини – 1,2 мільярда кубометрів і з Польщі – 0,5 мільярда кубометрів.

"З початку року 3,7 мільярда кубометрів імпортованих обсягів, з яких 49%, або 1,8 мільярда кубометрів, надійшли в режимі shorthaul, були направлені в підземні газосховища для зберігання на митному складі", - повідомили в компанії.