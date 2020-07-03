Українські аграрії зібрали понад 1,1 мільйона тонн зерна

В Україні зібрано 245 тис. тонн пшениці нового врожаю, або 1,7% від прогнозу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Українські аграрії станом на 3 липня зібрали понад 1,1 млн тонн зерна врожаю 2020 року.

"В цілому вже намолочено 1129 тис. тонн зерна з площі 419,4 тис. га (2,8% від прогнозу). Зокрема, за минулий тиждень зібрали 1039 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

В розрізі культур в Україні вже зібрано: 245 тис. тонн пшениці (1,7% від прогнозу), 884 тис. тонн ячменю (12,5% від прогнозу), 47 тис. тонн гороху (10,3% від прогнозу).

Також аграрії приступили до збору технічних культур, зокрема ріпаку вже намолочено 129 тис. тонн.

Зазначається, що до збирання зернових і зернобобових культур приступили аграрії поки що шести областей – Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Донецької та Дніпропетровської.

Мінекономіки прогнозує урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2020 році на рівні 68 млн тонн, а олійних – 20 млн тонн.