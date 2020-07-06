Данилишин роз'яснив, чи запустять в Україні друкарський верстат грошей

Національний банк України "ніколи і ні за яких умов" не буде здійснювати неконтрольовану емісію грошей. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"Чи буде Національний банк здійснювати неконтрольовану емісію грошей? Неконтрольовану – ніколи і ні за яких умов! Насамперед зазначу, що емісія грошей є однією з базових функцій центрального банку. Вона має бути достатньою для забезпечення економічної життєдіяльності держави, проте не створювати тиску на ціни", - вказав Данилишин.

З його слів, внаслідок падіння економічної активності та кредитування економіки рівень монетизації економіки України скоротився до 36% ВВП – майже вдвічі за останні 5 років.

Це суттєво уповільнило зростання економіки, а інфляція є набагато нижчою від цільового значення, додав голова Ради НБУ.

"Звичайно, мова не йде по неконтрольоване збільшення грошової маси. Проте в Національного банку є достатній інструментарій та простір для більш активного насичення економіки фінансовими ресурсами за прийнятною вартістю без посилення інфляційного тиску", - зазначив Данилишин.

Крім того, голова Ради НБУ вважає, що підстав для девальвації курсу гривні немає.